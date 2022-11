"Ça n'est jamais flatteur" : un ex Miss France révèle pourquoi les Miss sont toujours mieux en vrai que sur les photos officielles

La cérémonie de Miss France 2023 se tiendra le samedi 17 décembre prochain, et sera diffusé à 21h10 sur TF1. Qui succédera à Diane Leyre ? Alors qu'elle est devenue co-animatrice du Morning Sans Filtre sur Virgin Radio avec Guillaume Genton et Fabien Delettres, le quiz de culture générale auquel les Miss ont répondu a été dévoilé. Et les photos officielles des 30 nouvelles candidates à l'élection Miss France ont été révélées. Une belle promotion !

Mais pourquoi les Miss sont toujours plus belles en vrai (et sur Instagram) que sur les photos officielles ? Plusieurs internautes se posent la question sur les réseaux chaque année. Une ancienne Miss France a donné sa réponse. Delphine Wespiser, qui avait été élue Miss Alsace 2011 et Miss France 2012, a en effet répondu dans TPMP sur C8, ce jeudi 24 novembre 2022.