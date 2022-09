"Ça me manque d'être une p*te" : après avoir fait voeu de chasteté, cette candidate choque la toile et explique ses propos

Après avoir participé aux télé-réalités Les Princes de l'amour 9 et Les Marseillais au Mexique, dans laquelle elle se serait battue avec Giuseppa, Haneia s'est éloignée du milieu de la télé-réalité. Il y a quelques semaines, elle a même indiqué qu'elle avait trouvé l'amour et totalement changé de vie. "J'ai fait voeu de chasteté, abstinence de toutes substances nocives pour mon corps - pas d'alcool, pas de cigarettes - sport et travailler dur. Ca faisait peur au début, car mon cerveau se rebellait parfois", a-t-elle déclaré.

"Ça me manque d'être une p*te"

Mais récemment, sur Instagram, la candidate a pris la parole sur ce choix et a laissé entendre qu'elle le regrettait. "Plus de faux ongles, plus de coloration, plus de make-up, plus rien, abstinence totale de tout, tout, tout !", s'est-elle plainte, avant d'assurer : "Ça me manque d'être une p*te quand même ! Mon copain, s'il entend ça, je crois qu'il me tue, mais ça va il ne comprend pas le français".