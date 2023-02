"Ca commence très mal" : la série One Piece de Netflix impose un gros changement, une actrice s'explique pour calmer les fans

En attendant une première bande-annonce et alors que la mise en ligne de la saison 1 serait prévue pour 2023, les producteurs de la série live-action de One Piece ont récemment mis en ligne un tout premier poster de ce projet tant attendu et redouté commandé par Netflix. Or, là où le casting avait été salué à son époque, c'est peu dire que ce visuel n'a pas fait l'unanimité.

Luffy perd ses sandales dans la série de Netflix...

En cause ? En plus d'un Zoro (Mackenyu) décrit comme légèrement cheap, c'est le costume de Luffy (Iñaki Godoy) qui a provoqué l'arrêt cardiaque de tous les fans. A la surprise générale, et alors qu'elles sont pourtant un élément fondamental de son style et de sa personnalité, les sandales de l'homme au chapeau de paille ont été remplacées... par des chaussures.

Un simple détail ? Pas vraiment tant ces sandales se sont retrouvées au centre de batailles spectaculaires depuis 1997 et le début du manga d'Eiichiro Oda. Pour faire simple, cette absence est à mettre au même niveau d'un Sanji sans cigarettes, d'un Usopp sans lance-pierre ou d'un Zorro sans bandana. A travers ce choix, c'est toute une facette du héros qui disparait, laissant de côté son innocente insolence et sa naïveté légendaire.

... les fans en colère face à ce changement

Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les fans du manga - déjà contrariés par les changements de personnalité annoncés au sujet de la Jambe Noire, réagir sur les réseaux sociaux et déplorer une telle évolution. "J'veux pas faire l'aigri, mais enlever les sandales c'est pas ouf, ça fait partie de Luffy" peut-on désormais lire sur Twitter, tout comme, "Mais sérieux, ça fait 25 ans que Luffy a les mêmes sandales et vous les enlevez, ça commence très mal" ou encore, "Luffy qui a troqué sa paire de sandales légendaire pour des Jordan 4 version East Blue, c'est déjà un peu aberrant dès le début".