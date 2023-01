"C'est vraiment un combat" : Kelly Helard se confie sur la dure réalité de sa perte de poids dans TPMP

Ce lundi 23 janvier sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs recevaient Kelly Helard, une ancienne candidate de télé-réalité. Plus franche que jamais, cette dernière s'est confiée sur sa difficulté à perdre du poids et sa maladie qui déforme son corps.

Révélée dans Les Ch'tis, Kelly Helard est sur nos petits écrans depuis plus de dix ans. Malgré son succès, la jeune femme a souhaité s'éloigner un temps du monde de la télé-réalité après son mariage avec Neymar. Ensemble, ils ont eu deux adorables enfants. Il aura fallu attendre quelques années avant de revoir Kelly à la télévision dans le programme familial Mamans & Célèbres. Comme tout le monde, Kelly Helard a des petits complexes physiques et elle n'hésite pas à en parler à sa communauté. Après deux grossesses, l'ancienne candidate a peiné à accepter son corps et ses nouvelles rondeurs. Perdre du poids ? Cela était devenu inévitable pour Kelly. Finalement, avec beaucoup d'envie et de courage, cette dernière est revenue à un poids stable. Un combat qu'elle a décidé de raconter dans son livre Tout ça pour mon poids ! Journal intime d'une vie à lutter contre les kilos. >> Kelly Helard : cette opération de chirurgie esthétique qui lui a "bien pourri la vie" << Kelly Helard souffre d'une maladie qui la déforme Invitée dans TPMP ce lundi 23 janvier, Kelly Helard est revenue sur son long combat contre le surpoids. La jeune femme a profité de son passage chez Cyril Hanouna pour mettre en garde les personnes qui voudraient se délester de leurs kilos un peu trop vite. "Perdre 2-3 kilos en une semaine, deux semaines, oui mais quand on a dix kilos à perdre, il faut prendre son temps pour le faire". Kelly a également confié sur le plateau qu'elle souffre d'un lipoedème, une maladie chronique qui se caractérise par un gonflement d'un membre lié à un dysfonctionnement des vaisseaux lymphatiques. "C'est une maladie qu'une femme sur dix a (...) Je pourrais faire du sport à vie, ça ne partira pas. Je pourrais juste diminuer. Donc avant de faire des régimes, il faut aller voir des spécialistes, comme un angiologue. Voir si on n'a pas un problème, par exemple au niveau de la thyroïde. C'est hyper important sinon on peut se rendre malade", explique-t-elle. "C'est vraiment une maladie, c'est vraiment un combat qu'on peut mener parfois à perte, parce qu'en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, des fois il y a des gens qui ne peuvent pas perdre". >> Sarah Fraisou partagée sur son corps depuis sa perte de poids << Aujourd'hui, Kelly Helard a perdu 25 kilos et semble être mieux dans sa peau.