"C'est une bonne douleur" : Meryl Bie (Alexandra dans Plus belle la vie) savoure après son opération des seins

Avant la fin de la série culte le 18 novembre 2022, Plus Belle la Vie a recruté Meryl Bie, une célèbre influenceuse transgenre, pour jouer le rôle d'Alexandra. En février 2022, la star des réseaux sociaux est revenue sur sa transition pour Clique. "Je me suis longtemps posé la question mais pas "est-ce que je suis un garçon ou une fille ?" mais qui je suis ? (...) Je me suis rendue compte que j'étais une femme transgenre. Ma famille a eu un peu de mal à comprendre au début mais ils l'ont toujours bien pris et ont accepté mes choix", a-t-elle expliqué.

"C'était ma dernière opération pour terminer ma transition"

Meryl Bie, qui a déjà eu recours à une vaginoplastie, a récemment effectué la dernière étape de sa transition : l'opération des seins. "J'ai trop mal les gars. Je viens de me réveiller. Je me sens trop mal. J'ai trop mal aux pectoraux. C'est horrible. J'ai vu le résultat dans le miroir...", a-t-elle déclaré après l'intervention.

"Je suis rentrée à la maison. J'ai encore les traces du stylo du médecin. J'ai une brassière de contention que je dois garder pendant deux mois. Le premier mois, je dois la garder jour et nuit. Et le mois suivant, je dois la porter uniquement le jour. Cela me fait extrêmement mal. Ça tire beaucoup. C'est cool. C'est une bonne douleur, cela veut dire qu'on avance. C'était ma dernière opération pour terminer ma transition selon moi. C'est cool", s'est-elle ensuite réjouie.

"L'opération s'est très bien passée"

Depuis, l'actrice était restée silencieuse, mais elle a pris la parole ce jeudi 20 octobre 2022 pour rassurer ses fans. "Merci pour tous vous messages, l'opération s'est très bien passée, je ne suis pas très présente en ce moment parce que je me repose", a-t-elle indiqué. On espère qu'elle fera rapidement son come-back en grande forme !