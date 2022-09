"C'est festival", Amandine Pellissard se confie sur sa vie sexuelle de folie avec son mari

Une vie sexuelle épanouie pour Amandine Pellissard ?

Depuis ses débuts dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), Amandine Pellissard s'est fait la promesse de ne rien cacher à ses fans. Aussi, comme on peut régulièrement le découvrir à l'écran ou sur ses réseaux sociaux, la compagne d'Alexandre n'hésite jamais à dévoiler l'envers du décor de son quotidien de mère de famille et d'influenceuse. Dernière preuve en date ? Elle a cette fois-ci profité d'une interview accordée à Télé-Loisirs pour se confier... sur sa vie sexuelle.

Interrogée par Jordan Deluxe sur ce qui se passe dans sa chambre, Amandine a révélé que son nombre impressionnant d'enfants n'était pas synonyme de records au lit. "On est comme tous les couples. On connaît tous des hauts et des bas", a-t-elle dans un premier temps admis, avant d'ajouter, "On a notamment connu un bas un peu l'année dernière [le couple est passé au bord de la rupture, ndlr], qu'on a su totalement remonter et redynamiser".

L'importance du sexe pour les parents

Bien évidemment, la mère de famille n'est pas entrée dans les détails, mais elle l'a assuré avec bonheur, tout va parfaitement bien sous la couette en ce moment : "Il y a des périodes où on faisait moins de câlins. Mais là par contre depuis... On s'est pris la tête une fois, mais depuis c'est festival".

Une déclaration qui peut étonner, mais Amandine Pellissard l'a rappelé, une vie sexuelle épanouie ne peut être que positive... pour les enfants : "Quand un couple va bien, et dans leur relationnel et dans le sexuel, c'est des parents qui vont bien aussi".

Faire l'amour pour être le meilleur parent ensuite... Y a des missions plus compliquées que d'autres !