"C'est assez délicat" : Kelly Vedovelli bientôt opérée et ça tombera un jour très particulier

Début 2022, Kelly Vedovelli inquiétait ses fans en s'affichant avec une grosseur au niveau du cou. Après avoir laissé passer quelques mois, la chroniqueuse de TPMP a finalement décidé de consulter le médecin. Heureusement, plus de peur que de mal comme elle l'a elle-même confié dans ses stories Instagram le mois dernier.

"Pour la boule que j'ai ici, j'ai de bonnes nouvelles. Ce n'est rien de grave, c'est un lipome (une tumeur bénigne constituée de graisse qui n'entraîne généralement aucune complication, ndlr). Il faut l'enlever parce que ça grossit et c'est très dérangeant, mais il n'y a rien de grave" confiait Kelly Vedovelli.

Kelly Vedovelli dévoile la date de son opération

Habituée à échanger avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, Kelly n'a pas hésité à les tenir au courant. Ce mardi 10 janvier, la chroniqueuse a dévoilé la date tant attendue de son opération à venir : "Ma boule dont j'ai tant parlé et pour laquelle vous me posez autant de questions. Ce n'est pas grave, je vous l'avais dit la dernière fois. Et j'ai déjà une date d'opération, c'est le 14 février. No comment." Cette année, la Saint-Valentin aura une autre saveur et la complice de Cyril Hanouna devra se reposer.

S'il ne s'agit pas là d'un gros problème de santé, il ne faut néanmoins pas oublier que le risque zéro n'existe pas. L'intervention chirurgicale reste délicate, comme elle l'a expliqué. "C'est collé aux cordes vocales. Donc l'opération est quand même assez délicate. Ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai été voir un médecin, qui m'a recommandé un autre médecin parce que c'est assez délicat dans le sens où il ne faut pas abîmer mes cordes vocales et il faut aussi faire une cicatrice, comme c'est dans un endroit assez visible, qui est assez discrète. Mais si c'est voyant ce n'est pas grave, c'est la vie. Du moment qu'on m'enlève ce truc énorme dans le cou, c'est le principal".

Les fans de Kelly ne manqueront pas de lui envoyer de bonnes ondes le jour J.