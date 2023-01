Kelly Vedovelli harcelée par un fan, elle raconte son traumatisme dans TPMP : "Il était vraiment en bas de chez moi"

Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs racontent leurs anecdotes de vie dès qu'ils le peuvent. Ce mardi soir, Cyril Hanouna a décidé de revenir sur l'horrible agression de Caroline Margeridon. L'acheteuse d'Affaire conclue avait été violemment agressée et volée, une affaire qui a permis aux chroniqueurs de parler de leurs différents problèmes avec la célébrité.

Si Mathieu Delormeau a beaucoup fait parler à cause de son débat violent avec Guillaume Genton, Kelly Vedovelli a, elle, partagé un moment qui l'a traumatisée. La chroniqueuse souvent harcelée pour son poids a aussi été surprise par un homme en bas de chez elle.

Il savait où elle habitait

Kelly Vedovelli explique qu'un homme la retrouvait "tous les soirs après l'émission à Boulogne". Mais le plus inquiétant pour elle était qu'il avait trouvé sa maison dans le sud de la France. "De base, j'habite dans le sud de la France, et quand je me retrouvais dans le sud de la France, il était vraiment en bas de chez moi", raconte-t-elle.

Elle voyait depuis sa fenêtre l'homme écrire des messages de menace. "Je le voyais mettre 'entrer' en direct et poster les messages de haine qu'il écrivait sur moi", explique-t-elle, visiblement encore traumatisée par cette expérience.

La police n'a pas forcément aidé

Kelly était complètement perdue : "Tu as envie de fuir ou de lui sauter dessus. Tu ne sais pas quoi faire tellement que tu as la haine de la personne". Elle a donc décidé de se tourner vers la police. Celle qui rêve d'embrasser son boss dit avoir eu "la chance" de pouvoir se tourner vers la police qui venait récupérer la personne dès qu'elle était devant chez elle.

Cependant, les policiers ne pouvaient pas aller plus loin : "Quand ils te disent que tant qu'il ne passe pas à l'action, ils ne peuvent rien faire, je leur disais : 'J'ai peur, je n'ai pas envie qu'il passe à l'action'. C'est délicat". C'est une terrible anecdote que raconte la chroniqueuse, heureusement, l'homme a fini par arrêter de la harceler.