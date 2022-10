"100 000 euros, ça pourrait faire tourner la tête" : Fresh se confie sur l'argent gagné dans Nouvelle école et son 1er album (interview)

En étant vainqueur de la saison 1 de Nouvelle école, Fresh a gagné 100 000 euros. Beaucoup d'argent donc, mais ça ne lui est pas monté à la tête. "Ça pourrait faire tourner la tête, une grosse somme qu'on te donne comme ça, d'un coup ! Mais je m'étais fortement préparé, je savais ce que j'allais faire avec. Entre la fin du tournage de l'émission et la diffusion, y'a quand même 8 mois qui passent" nous a-t-il expliqué.

"L'argent, c'est synonyme de pouvoir, c'est synonyme de liberté"

Et vu que son album est intitulé "A l'abri", on l'a questionné sur son rapport à l'argent. "En vrai, ce métier je le fais pas spécialement pour l'argent, mais par contre l'argent, on est dans une société de consommation, on le sait tous, et pour moi, l'argent, c'est synonyme de pouvoir, c'est synonyme de liberté. Et moi, c'est surtout ces points-là qui me font aller vers l'argent, tout ce qui est oseille etc., c'est surtout ce côté de pouvoir entreprendre ce que je veux en fait" a répondu Fresh.

"Parce que, moi, j'ai toujours rêve de ça, depuis toujours, c'est ce dont je rêve le plus, une liberté financière, pouvoir mettre mes proches à l'abri, ne plus entendre ma mère se plaindre ou tel proche se plaindre" a-t-il continué, "Vraiment pouvoir être libre, et ça passe par l'oseille malheureusement aujourd'hui".

