Zelda - Skyward Sword HD, Splatoon 3, Fall Guys, Apex Legends... les annonces du Nintendo Direct

Ce mercredi 17 février 2021, dans la soirée, Nintendo a organisé son nouveau "Nintendo Direct" afin de présenter - pendant près d'une heure, son programme vidéo-ludique pour les mois à venir. Malheureusement, là où les fans de la firme espéraient assister à l'annonce d'une Switch Pro ou d'un Zelda - Breath of the Wild 2, la réalité en a déçu plus d'un.

Un nouveau vieux Zelda

Et pour cause, comme souvent ces dernières années, Nintendo s'est principalement contenté de faire du neuf avec du vieux. Autrement dit, la plus grosse annonce de cet événement a concerné la promesse d'une version modernisée du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sorti sur la Wii en 2011.

Attendue le 16 juillet prochain, cette remastérisation proposera bien évidemment de meilleurs graphiques et quelques trouvailles intéressantes, notamment au niveau du gameplay qui pourra évoluer en fonction de la console utilisée, mais son principal intérêt semble avant tout financier pour... Nintendo. La raison ? La société japonaise proposera des Joy-Con aux couleurs de l'épée de légende et du bouclier d'Hylia. Une version collector qui fera forcément craquer plus d'un joueur.