Zayn Malik en guerre contre la famille de Gigi Hadid, soutien étrange et sombre de sa soeur

C'est la guerre entre les familles de Zayn Malik et Gigi Hadid

A priori, l'histoire d'amour entre Zayn Malik et Gigi Hadid est officiellement terminée. En cause ? L'ex-membre des One Direction se serait violemment disputé avec Yolanda Hadid - la mère de la mannequin, en septembre dernier. Selon les premières informations, le chanteur n'aurait pas apprécié de voir sa belle-mère s'inviter chez lui sans son accord et s'approcher de Khai, son enfant, et l'aurait ainsi insultée avant de la bousculer.

Une agression physique à ce jour démentie par Zayn Malik, qui lui a néanmoins valu une énorme sanction judiciaire. Ainsi, la star a été jugée ce mercredi 27 octobre 2021 aux USA et a été condamnée à 360 jours de prison avec sursis, ainsi qu'à l'obligation de suivre un cours de "maîtrise de soi" et un programme contre les violences conjugales.

La soeur du chanteur à la rescousse

Une situation difficile à vivre pour l'ancien pote d'Harry Styles, Louis Tomlinson ou encore Niall Horan, qui peut néanmoins compter sur le soutien de sa famille et plus particulièrement de Waliyha Malik, sa soeur. Face à la polémique montante, la jeune femme a dans un premier temps partagé le communiqué de Zayn Malik, dans lequel il donnait sa version des faits dans cette affaire, avant d'ajouter en commentaire, "Tu mérites tout l'amour et le respect du monde. Je t'aime de tout mon être".

Puis, lassée de voir la famille Hadid jouer les victimes, Waliyha Malik n'a pas hésité à poster en story sur Instagram une étrange image. Si celle-ci ne fait référence à rien de particulier, le texte inscrit dessus ne laisse en revanche que peu de place au doute concernant son sujet, "A la fin, le karma finit toujours par vous rattraper. Vous ne pouvez y échapper après avoir gâché la vie des gens toute votre vie, qu'importe qui vous êtes". Un texte fort, qui se poursuit de cette façon, "Tout ce qui doit arriver arrivera. C'est comme cela que ça fonctionne. Tôt ou tard, l'univers vient se venger de la façon dont vous le méritez". Ambiance...

Un message aussi sombre que menaçant qui laisse clairement comprendre que les familles Malik et Hadid sont désormais coupées en deux et que la tension n'est pas près de redescendre. On plaint le petit Khai, qui s'apprête à vivre des vacances compliquées ces prochaines années...