Zahia Dehar accuse son ex de viols : "Il me violait", "j'avais mal, je hurlais"

Zahia Dehar se confie sur son ex compagnon : "Il me violait", "j'avais mal, je hurlais"

Dans un live sur Instagram postée ce vendredi 18 février 2022, Zahia Dehar a accusé son ex-compagnon de viols. La mannequin qui parle avec franchise de son passé dans la prostitution aurait été agressée sexuellement plusieurs fois par l'homme qui partageait sa vie. Il l'aurait violée 3 fois par jour pendant leur relation. "J'avais mal, je hurlais, je lui disais : 'Non là, ça me fait trop mal, je ne peux pas'. Il me forçait" a-t-elle révélé, en larmes. "Il me disait : 'Si tu ne me satisfais pas, je vais aller voir ailleurs'. Et après ce chantage, il me violait" a-t-elle ajouté.

Zahia qui est aussi devenue actrice, vous avez pu la voir dans Joséphine s'arrondit de Marilou Berry et surtout Une fille facile de Rebecca Zlotowski, a alors sombré dans la dépression. "Il trouvait toujours quelque chose pour me faire replonger. Dès que je sortais la tête de la dépression, il m'y replongeait" a-t-elle confié, "La personne que j'étais s'est perdue. J'ai fait une croix sur ma vie privée".

"Il m'a détruite"

Souffrant de dépression depuis ces viols, Zahia Dehar a ajouté : "Peut-être que je n'ai pas reçu de coups visibles, mais mon état psychologique est bien réel, il m'a détruite". La féministe et antispéciste, qui avait écrit une tribune avec PETA en exclusivité sur PRBK, ne se laisse pas pour autant abattre. Elle tient à parler ouvertement, à partager son expérience pour sensibiliser les internautes sur les viols conjugaux et libérer la parole.

Zahia est prête à mener le combat : "Je n'ai pas honte, je n'arrêterai pas. À tous ceux qui me diront que je suis ridicule, que je détruis mon image, je m'en fiche. Je vais tellement mal que j'ai envie de partager mon récit avec le monde entier. Je vais vous tenir au courant de toutes les étapes".

Déjà, en décembre 2021, elle avait évoqué sa dépression et ses envies de suicide après sa rupture : "J'en suis à vouloir me suicider tous les jours, c'est affreux, je ne savais pas que c'était si dangereux de tomber sur ce genre de personnes. J'ai même essayé de me tailler les veines il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de mourir. C'est là, vous voyez, c'est ce que j'ai fait".