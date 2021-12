Zac Efron en couple avec une star de la télé-réalité de Netflix ?

Zac Efron est beau gosse, musclé, riche et a une carrière à succès. Le profil idéal pour n'importe quel personnage de n'importe quel téléfilm romantique de Noël, d'autant plus que le comédien est... célibataire. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut cocher toutes les cases et ne pas avoir encore réussi à trouver l'amour (une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont déjà du mal à cocher au moins une case).

Le comédien en couple avec une star de télé-réalité ?

Pourtant, il y a quelques jours, Zac Efron était invité à assister à un combat d'UFC à Vegas. Et pour l'occasion, l'ex star d'High School Musical était particulièrement bien entourée puisque, comme on a pu le découvrir sur une photo postée par Tarek El Moussa sur Instagram (voir ci-dessous), il a notamment passé une partie de la soirée auprès de Amanza Smith, une agente immobilière que l'on peut habituellement suivre dans l'émission Selling Sunset sur Netflix.

Aussi, au regard de leur complicité évidente, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir naître les premières rumeurs de relation entre eux d'eux. Une simple erreur d'analyse ? Absolument. Si l'acteur est un coeur à prendre, ce n'est visiblement pas le cas d'Amanza Smith. Selon les informations de TMZ, l'agente serait en réalité "en couple avec une star du football" et cette histoire serait plutôt sérieuse de son côté. Et qu'en est-il alors de la photo ? Si l'on en croit le site américain, Zac Efron était simplement au même diner que tout ce petit monde et aurait gentiment accepté de poser avec eux. Pas de nouveau couple donc, mais un simple malentendu !

Si vous ne savez toujours pas quoi demander au Père Noël cette année, vous pouvez tenter d'ajouter "un date avec Zac Efron" sur votre liste. Sur un malentendu, ça peut marcher.