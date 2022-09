Zac Efron défiguré par la chirurgie esthétique ? Il explique enfin la vraie raison derrière ce changement choc

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

En 2021, Zac Efron surprenait tout le monde et pas dans le bon sens du terme. L'acteur découvert dans High School Musical semblait métamorphosé avec un menton beaucoup plus carré, laissant craindre qu'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Mais que s'est-il vraiment passé ? Après avoir gardé le silence, la star de l'émission Les pieds sur Terre avec Zac Efron sur Netflix a enfin rétabli la vérité... et ça n'a rien à voir avec les bistouris.

Zac Efron défiguré par la chirurgie ? Cette photo de 2021 avait choqué tout le monde