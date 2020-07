YouTube : quelles sont les vidéos qui ont été les plus visionnées pendant le confinement ?

Voilà les vidéos les plus matées sur YouTube entre mars et mai 2020

Alors que YouTube serait en train de tester des vidéos courtes de 15 secondes comme sur TikTok, la plateforme a été particulièrement regardée pendant le confinement. Une étude Médiamétrie avait dévoilé que les jeunes (18-34 ans) en France ont été les plus présents sur YouTube. Ils ont en effet passé plus d'une heure par jour sur le réseau social pendant le confinement.

Mais quelles sont les types de vidéos qui ont été les plus matés par les internautes sur la plateforme qui est en train d'être concurrencée par TikTok ? Ce 22 juillet 2020, une étude Divimove a révélé les thématiques les plus visionnées entre mars et mai 2020. Pour établir un classement, le site a analysé 1 115 chaînes YouTube dans 5 pays différents (la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas).

Quelle catégorie YouTube arrive en numéro 1 ? A la surprise générale, ce sont les vidéos automobiles qui ont été les plus visionnées pendant le confinement. Elles ont connu une énorme progression de 262% (et une hausse de 308% rien qu'en France). En mai 2020, les vues sur l'automobile ont même augmenté de 860% !

Le gaming, la beauté... Voilà les autres catégories qui ont cartonné

Après l'automobile, le divertissement pour enfants (+ 278%), le gaming (+ 248%), la catégorie people et blogs (+ 229%) et le sport (228%) arrivent dans le top 5 des catégories YouTube les plus regardées pendant le confinement (dans les 5 pays européens cités plus haut).

Et en France, le reste du classement est un peu différent. Après l'automobile, c'est l'alimentation et les boissons (+ 297%), la beauté (+ 251%), le sport (+ 249%) et le gaming (+ 234%) qui se classent dans le top 5.

Le gaming et le sport sont donc les deux catégories présentes dans les deux classements, européens et français.

La catégorie science et technologie sur YouTube est quant à elle celle qui obtient la durée de visionnage la plus importante. Les internautes ont en effet passé +328% du temps de visualisation devant ce genre de vidéos.