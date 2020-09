Your Name : le remake américan en live-action reprend avec un nouveau réalisateur

Non, malgré l'épidémie de Covid-19 qui a frappé de plein fouet l'industrie du cinéma, Hollywood n'a pas oublié Your Name, le célèbre film d'animation japonais signé Makoto Shinkai sorti en 2016. Deadline vient de le révéler, son adaptation américaine en live-action vient au contraire de passer un nouveau cap très important.

L'adaptation de Your Name reprend

Selon les informations du site, ce n'est plus Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 500 jours ensemble) qui réalisera ce film mais Lee Isaac Chung. Réalisateur méconnu du grand public mais acclamé par la critique avec ses films comme Munyurangabo ou Minari, il sera à la fois chargé de mettre en scène cette adaptation, mais également de l'écrire.

A cet effet, on apprend que ce film ne se servira plus du tout du premier scénario écrit par Eric Heisserer (Arrival), mais que Lee Isaac Chung utilisera une ébauche d'Emily V. Gordon (The Big Sick). Il pourra néanmoins toujours compter sur le soutien de J.J. Abrams via sa société Bad Robot chargée de la production et de Genki Kawamura qui avait déjà travaillé sur le film d'animation japonais.

Un film version US

Pour rappel, si l'histoire restera identique à celle de 2016 (deux étudiants qui ne se connaissent pas se réveillent un jour dans le corps de l'autre et découvrent des vies différentes), cette version live-action sera "ouesternisée" avec une intrigue qui ne se déroulera plus au Japon mais entre Chicago et la campagne américaine.

Dans une récente interview, Makoto Shinkai avait par ailleurs confié être le premier soutien de cette décision, "Je sais qu'il y aura toujours des personnes pour dire que l'original est meilleur. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont imaginer. Ce qu'il peut se passer quand mon film entre en contact avec d'autres talents. Je trouve ça fascinant et j'espère (à moitié) qu'ils feront même un meilleur job que moi !" Et pour l'anecdote, il avait également confirmé être (un petit peu) impliqué sur ce projet.