You saison 2 : bientôt un spin-off ? Une actrice est pour !

Disponible depuis le 26 décembre sur Netflix, la saison 2 de You a reservé plus d'une surprise aux fans ! Tandis que la saison 3 serait bien partie si on en croit Penn Badgley (aka Joe Goldberg), une actrice du show s'est confiée sur la possibilité d'un spin-off consacré à son personnage. Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de You, n'allez pas plus loin si vous n'avez pas vu l'intégralité des 10 épisodes.