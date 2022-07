Why Women Kill saison 3 : gros choc, l'annonce qui brise le coeur des fans

Après nous avoir régalé avec Desperate Housewives puis Devious Maids, Marc Cherry réussissait encore à nous séduire avec sa série Why Women Kill. La spécificité de ce show ? Suivre des personnages à plusieurs époques (en tout cas dans la saison 1) avec à chaque saison une intrigue différente. La saison 1, diffusée pendant le premier confinement en France, avait cartonné sur M6 et la saison 2 avait été proposée aux téléspectateurs au début de l'année 2022.

Pas de saison 3 pour Why Women Kill

Mais surprise, alors que l'on attendait déjà avec impatience la saison 3 de la série qui a été annoncée fin décembre 2021, on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Why Women Kill n'aura finalement pas de suite. Pourtant commandée, la saison 3 a été stoppée nette par Paramount+, le diffuseur aux US. Selon des sources proches de la production, le casting était en cours et plusieurs acteurs étaient en négociations quand la nouvelle de l'annulation est tombée. Le tournage devait débuter dans peu de temps.

Alors, pourquoi une telle décision ? Pour l'instant, Paramount+ ne s'est pas exprimé à ce sujet. Cette annonce est surprenante puisque Why Women Kill était l'une des séries les plus populaires de la plateforme. Elle faisait même partie des 10 séries les plus populaires dispo sur le service. Différences d'opinions entre le créateur et les producteurs ? Problèmes de budget ? Pour l'instant, le flou demeure sur les raisons de cette annulation qui nous brise déjà le coeur.

Les deux saisons de Why Women Kill sont disponibles sur Salto.