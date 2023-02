Vous n'avez pas réussi à avoir vos places pour le concert de Beyoncé au Stade de France ? C'est la faute de la SNCF et de Valérie Pécresse... ou pas !

"Je vais rectifier les choses et le dire clairement : je n'y suis rigoureusement pour rien ! J'ai le dos large, mais faut pas charrier ! La vérité est toute simple : les dates de travaux des transports, qui amènent au Stade de France, sont connues deux ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent ! Alors si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date, qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute !", a asséné Valérie Pécresse, avec la chanson Crazy In Love en fond.