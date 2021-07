Voici les meilleurs chiens du cinéma en 2021, lauréats de la Palm Dog Wamiz

Cette année, c'est le film Titane qui a reçu la Palme d'Or remise par le jury présidé par Spike Lee au Festival de Cannes. Mais on attendait aussi de connaître le gagnant d'un autre prix : la Palm Dog Wamiz organisée par YLG, agence de marketing et d'influence spécialisée dans les animaux. Prix d'interprétation parodique, il récompense chaque année depuis 21 ans la meilleure performance canine sur grand écran et est décerné par un jury de professionnels.

Et les lauréats de la Palm Dog Wamiz sont...

Après la victoire de Brandy, chienne de Once Upon a Time... in Hollywood en 2019, les grands gagnants de la Palm Dog Wamiz 2021 sont trois : il s'agit des Springer Spaniels vus dans le film The Souvenir Part II, réalisé par Joanna Hogg. Les trois toutous, Snowbear, Dora et Rosy sont en fait les chiens de l'actrice Tilda Swinton qui joue dans le long-métrage.