Vodk accusé sur le hashtag #BalanceTonYoutubeur, il réplique : "je ne me laisserai plus faire"

En 2018, Squeezie dénonçait le comportement de certains youtubeurs qui auraient profité "de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels". De là naissait le hashtag #BalanceTonYoutubeur, via lequel les internautes dénonçaient le comportement abusif de certains youtubeurs. Parmi eux, Vodk qui, deux ans plus tard, se retrouve à nouveau au coeur de la polémique, alors que le hashtag #BalanceTonYoutubeur a fait son retour sur les réseaux sociaux le week-end dernier.

S'il 'avait pas réagi il y a deux ans, il est sorti du silence ce dimanche : "Je ne me suis pas prononcé sur ce qu'il se passe sur Twitter car j'estime que les réseaux sociaux ne sont pas le lieu pour débattre de ce genre d'affaires". Accusé d'avoir utilisé sa notoriété afin de manipuler des mineures, Valentin Palun, de son vrai nom, se défend : "Cette histoire avait déjà été entendue il y a deux ans et n'avait pas abouti parce qu'il n'y avait pas de preuves. Aujourd'hui, rien n'a changé. Je ne m'étais pas prononcé à l'époque, mais aujourd'hui je ne me laisserai plus faire, que ce soit avec cela ou avec tous les faux témoignages qui ont suivi." Bien décidé à ne pas laisser passer de telles accusations, il annonce porter plainte : "Je ferai les démarches nécessaires avec mes avocats pour régler ça là où ça doit l'être : en justice".

La star de Youtube dément avoir abusé de jeunes filles : "Je sais que j'ai pu être bête, trash, abrupte dans mes approches avec certaines personnes, mais en aucun cas j'ai abusé de ma position pour obtenir quoi que ce soit avec une fille, encore moins une mineure." Il assure avoir changé : "Moi-même je ne me reconnais plus dans certains messages que j'ai pu envoyer il y a longtemps. Aujourd'hui, je suis à mille lieux de ce que j'ai pu être avant et c'est d'ailleurs pour cela qu'aucun témoignage avec screen n'est récent." Enfin, il présente ses excuses aux personnes qu'il aurait pu blesser involontairement : "Evidemment je m'excuse si dans mes approches de l'époque j'ai pu blesser certaines personne, ce n'était absolument pas mon but et j'en étais complètement inconscient".