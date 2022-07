Vanessa Demouy (Ici tout commence) victime de harcèlement sexuel, elle se confie : "T'as envie de gerber"

Aujourd'hui présente au casting d'Ici tout commence avec son rôle de Rose Latour, Vanessa Demouy a débuté sa carrière au début des années 90 grâce à la série Classe mannequin. Depuis cette époque, la comédienne n'a pas arrêté d'enchaîner les tournages et on aussi bien pu la retrouver dans des séries comme Aventures Caraïbes (1996), Central Nuit (2004 - 2009) ou Demain nous appartient (2018 - 2020), que dans des films comme Nos plus belles vacances (2012) ou encore Le jeu de la vérité (2014)

Autant dire que l'actrice n'est pas une novice et possède une certaine expérience dans le milieu. Aussi, à l'occasion d'une discussion avec Adeline Blondieau diffusée en direct sur Instagram, l'actuelle star de TF1 n'a pas hésité à dévoiler l'envers du décor parfois révoltant d'un tel métier.

Vanessa Demouy victime de harcèlement sexuel

Après avoir révélé que les personnes qui naviguent dans ce monde n'ont aucun tact et n'hésitent jamais à rabaisser les autres, "[Dans les années 90] j'étais trop saine et j'ai carrément des réalisateurs qui m'expliquaient qu'il fallait que je m'abîme, que je me salisse, que j'aille ouvrir certaines portes", Vanessa Demouy a confessé qu'elle aurait pu elle-même lancer le mouvement MeeToo il y a des années. En cause ? Même en France, ce métier serait gangréné par des personnes mal intentionnées : "À l'époque, on ne parlait pas de ça. Mais oui, bien sûr, j'ai rencontré des directeurs de casting très malaisants".

"Des trucs où on te demande de te mettre en lingerie pour postuler pour un rôle. C'était systématique, a-t-elle poursuivi, encore hallucinée par ces situations. Tu arrivais pour faire n'importe quoi, il fallait que tu te mettes en lingerie. Et moi, j'étais tellement endoctrinée que je ne me posais même pas la question".

"Quand tu vois certains mecs qui sont encore là, t'as envie de gerber"

L'actrice n'a bien évidemment pas dévoilé de noms, ni donner de timeline précise concernant les faits dénoncés, mais sa colère est toujours aussi vive. "J'ai été confrontée à plusieurs propos indécents, comme : 'Ça serait bien que tu restes avec moi ce soir et que je t'apprenne la vie', a-t-elle déploré. Dans ces cas-là, tu repars un peu triste parce qu'à chaque fois que j'allais à une audition, un casting ou un rendez-vous avec un réalisateur, j'étais pleine d'espoir." Une situation qu'elle n'a toujours pas digéré, d'autant plus que de tels prédateurs seraient toujours en place, "Quand tu vois certains mecs qui sont encore là, encore à l'écran, t'as envie de gerber".

Face à ces propos choquants et tristes, Adeline Blondieau a de son côté dévoilé que cela lui faisait remonter quelques souvenirs. L'ancienne star de Sous le soleil l'a affirmé, elle a elle aussi été victime d'harcèlements sexuels en coulisses de certains projets : "Un réalisateur m'a massé les cuisses en me disant que c'était pour faire pénétrer le rôle".

On croise les doigts pour que les déclarations des deux actrices délient certaines langues et permettent d'apporter un jeu de justice.