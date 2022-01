Demain nous appartient : l'amitié entre Ingrid Chauvin et Vanessa Demouy gâchée par Ici tout commence ?

Ingrid Chauvin et Vanessa Demouy, de vraies amies ?

Recrutée par les producteurs de Demain nous appartient en 2018 afin d'incarner Rose Latour, la meilleure amie de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin), Vanessa Demouy s'était rapidement liée d'amitié avec sa partenaire de jeu sur les plateaux de la série.

Comme le confiait l'actrice à l'époque auprès de Télé-Star, "quelque chose de spécial" s'était passé entre elles, ce qui leur avait permis de jouer avec sincérité leurs scènes en commun, "Non seulement on a adoré travailler ensemble, mais on a aussi jeté les bases d'une solide amitié".

Une amitié bousculée par le spin-off

Malheureusement, cette belle amitié - qui a possiblement inspiré les scénaristes, a finalement connu un terrible contre-coup en 2020. En cause ? C'est à ce moment-là que Vanessa Demouy a accepté d'intégrer le casting d'Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient. Or, comme l'a déploré la comédienne au magazine Nous Deux, cette nouvelle série et son nouvel agenda ont fatalement mis un frein à leur relation.

"C'est une quotidienne avec un rythme soutenu. Cela nécessite une hygiène de vie irréprochable, mais également beaucoup de disponibilité physique et psychologique" a dans un premier temps dévoilé l'interprète de Rose. Autrement dit, même si les deux séries sont tournées dans le même coin, à seulement une heure de distance, il ne leur est pas possible de passer du temps ensemble aussi facilement qu'avant, "Nos emplois du temps ne nous permettent pas de nous voir beaucoup".

"On s'appelle et on s'écrit très régulièrement"

La fin d'une belle amitié causée par Ici tout commence ? On vous rassure, les deux stars font tout de même leur maximum pour rester proches, "on s'appelle et on s'écrit très régulièrement". Vanessa Demouy l'a d'ailleurs rappelé, elle reste la première fan d'Ingrid Chauvin pour qui elle a la plus grande admiration, "C'est une femme que j'adore, qui compte énormément dans mon retour à l'écran. C'est une très belle personne, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Elle est très généreuse, à l'écoute".

De là à dire qu'un futur crossover entre les deux fictions pourrait être bientôt imaginé pour organiser leurs retrouvailles... A suivre.