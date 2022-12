Un si grand soleil : qui est le meurtrier de Sylvie ? La vérité enfin dévoilée, et c'est ridicule

Ce n'est pas un secret, il faut savoir se montrer patient avec les séries quotidiennes. Et ce n'est pas Un si grand soleil qui nous contredira puisque celui fait désormais plusieurs semaines que scénaristes jouent sur le même mystère : la mort de Sylvie (Olivia Brunaux). Et après des épisodes entiers à s'interroger sur ce décès, la réponse à ce drame va ENFIN être apportée.

Qui a tué Sylvie ?

A l'heure actuelle, tout semble indiquer que le responsable de la mort de Sylvie n'est autre que Guilhem (Manuel Blanc), son mari. Or, on s'en doute, une telle réalité serait bien trop simple (et déceptive) pour une telle intrigue. Bonne nouvelle, les auteurs ont effectivement choisi un tout autre chemin, bien plus inattendu. Mauvaise nouvelle, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci est une réussite. Bien au contraire.

Selon Allociné, une autre piste totalement WTF va ainsi être lancée dans l'épisode de ce mercredi 7 décembre 2022. "Hugo va en venir à la conclusion qu'il n'est pas impossible que le décès de la femme de Guilhem soit accidentel", dévoilent nos confrères, alors que le légiste s'interrogera sur les marques présentes sur les avant-bras de la victime. Pour en avoir le coeur net, il va donc se rendre à son domicile afin d'y rechercher de nouveaux indices.

Le coupable enfin trouvé (et c'est ridicule)

Sur place, Hugo va alors constater la présence de "plusieurs plumes d'oiseau sur le sol", qui vont ensuite le mener à "découvrir un hibou mort dans le conduit de la cheminée". Une découverte tellement surprenante qu'il va embarquer l'animal afin de l'autopsier et l'analyser. Et c'est ce qu'il va découvrir qui va mettre tout le monde sur les fesses : c'est le hibou qui a tué Sylvie.

Pourquoi ? Comment ? Préparez-vous à faire face au scénario le plus ridicule de ces derniers mois à la télévision. Selon les analyses, il va être révélé que "le hibou avait mangé un cadavre de rongeur qui avait lui-même ingéré de la mort au rat". Or, le poison aurait continué à agir dans le corps du volatile, ce qui l'aurait complètement désorienté au point de le faire entrer dans la maison.

Une fois à l'intérieur, le hibou aurait pris peur et se serait malencontreusement attaqué à Sylvie (d'où les traces sur ses bras). A cet effet, la femme de Guilhem aurait alors tenté de se protéger et aurait simplement perdu l'équilibre, la faisant mortellement chuter dans les escaliers. Quelques instants plus tard, le pauvre hibou serait quant à lui décédé des suites de son empoisonnement.

Oui, vous avez bien lu, Sylvie est probablement à l'origine de la mort la plus nulle et improbable de l'histoire de la série. Une véritable déception après tant de mystères, qui devrait faire souffler les fans de Plus belle la vie, une série concurrente souvent décriée pour ses histoires jusqu'à son annulation par France 3...