"Un retour n'est pas prévu" : choc, une actrice a quitté Un si grand soleil dans le plus grand des secrets

A l'instar des séries concurrentes de TF1, Demain nous appartient et Ici tout commence, le casting d'Un si grand soleil - le feuilleton quotidien de France 2, connait régulièrement des bouleversements à l'écran avec de nombreux départs et autant d'arrivées. De quoi permettre aux scénaristes de renouveler facilement les intrigues, mais également frustrer les fans dont le coeur est souvent maltraité.

Alice Bastide ne fait plus partie des intrigues

Et malheureusement pour eux, c'est une énième mauvaise nouvelle qui vient d'être confirmée par Olivier Szulzynger, le créateur de la série. Ca ne vous aura pas échappé, cela fait désormais plusieurs mois qu'Alice Bastide - incarnée par Maëlle Mietton, est en effet aux abonnés absentes. Or, contrairement à ce que l'on pouvait espérer, sa mise en retrait n'est pas liée à l'arrivée prochaine d'une arche forte portée par la mère de Manon et Arthur.

Interpellé par Allociné sur cette absence qui s'éternise, Olivier Szulzynger a au contraire confessé que l'actrice ne rentrait tout simplement plus dans les plans actuels des auteurs. "Un retour ? Non, ce n'est pas prévu pour le moment", a-t-il dans un premier temps admis, avant d'expliquer le raisonnement derrière cette triste situation, "J'adorais ce personnage, mais on a perdu beaucoup de comédiens de cette famille, qui ont souhaité arrêter pour des raisons diverses et variées".

