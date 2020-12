Un si grand soleil : la technique de la prod pour les scènes intimes en période de Covid-19

Après un arrêt de plus de deux mois, à cause du premier confinement, le tournage d'Un si grand soleil a pu reprendre dans des conditions très différentes et avec des règles sanitaires strictes à respecter : port du masque, distanciation, tests réguliers... Des règles sanitaires qui compliquent encore plus les scènes intimes ou les simples scènes de baiser ? La production de la série de France 2 a sa petite technique pour prendre le moins de risques possible.

Des vrais couples en doublure dans Un si grand soleil

Dans une interview accordée à 20 minutes, Olivier Roelens, le producteur exécutif de la série, confie : "Nous voulions que cela continue à ressembler à la vie de tous les jours, à la maison, par exemple, où l'on ne porte pas de masque avec les proches. Mais cela a nécessité, séquence par séquence, à adapter la mise en scène. Il nous est arrivé de tourner des scènes d'intimité avec des doublures qui formaient un vrai couple dans la vie, ce qui permettait de les laisser s'approcher, car, de toute façon, ils vivent déjà ensemble."

L'un des réalisateurs d'Un si grand soleil, Eric Woreth, explique ensuite qu'ils réfléchissent à de nouvelles astuces pour la mise en scène : "Dernièrement, un personnage était censé en embrasser un autre, et finalement, on le voit entraîner son partenaire dans un canapé, et la séquence se termine sur le désir, plutôt que sur l'acte."

"On s'efforce de faire en sorte que tout soit pareil"

De nouveaux postes ont même été créés sur le tournage pour "accompagner le protocole anti-coronavirus" : "une personne est chargée de désinfecter régulièrement les points de contact, comme les poignées de porte, et quatre autres veillent au respect des gestes barrières sur les tournages. Toutes sont épaulées par un médecin, présent quotidiennement auprès des salariés, des techniciens et des comédiens", rapporte 20 minutes.

Sur le plateau d'Un si grand soleil, seuls les acteurs ont le droit d'enlever le masque lorsque les caméras sont en route, mais une fois les prises de vues terminées, ils ont pour obligation de le remettre : "on s'efforce de faire en sorte que tout soit pareil, pour ne pas que cela détruise quoi que ce soit dans le jeu. Une fois que l'on a enlevé le masque, que l'on joue, c'est très important d'oublier complètement le contexte", avoue Salomé Granelli, l'interprète d'Emmy.