Un film inspiré des vlogs d'enquêtes paranormales sur Youtube bientôt au cinéma

A la recherche du frisson et de nouveaux abonnés, de plus en plus de youtubeurs réalisent des pranks ou des vlogs dans des lieux hantés. Une tendance qui a inspiré le film d'horreur "Followed", écrit par Todd Klick et réalisé par Antoine Le, dont la sortie est prévue le 26 juin prochain aux Etats-Unis au cinéma en plein air.