Un candidat de télé-réalité ose tacler Philippe Etchebest sur une recette ! La vidéo est à mourir de rire

Il est sans doute l'un des chefs les plus connus et appréciés en France. Depuis des années, Philippe Etchebest sillonne l'hexagone avec pour seul et unique but d'aider des restaurateurs en difficulté et ainsi sauver leur établissement d'une fermeture définitive. Avec son franc-parler, sa fermeté et à la fois sa sensibilité, Philippe Etchebest plaît beaucoup aux téléspectateurs qui se font un plaisir de le suivre dans Cauchemar en cuisine sur M6.

A la tête de plusieurs restaurants, ce dernier n'hésite pas à donner quelques conseils culinaires à ses fans. A l'occasion d'une récente interview accordée au média Brut, Philippe Etchebest s'est permis de dévoiler son secret pour des pâtes carbonara encore plus onctueuses. "Il n'y a pas de crème dans les pâtes carbonara sur la recette originale mais il m'arrive d'en mettre un petit peu parfois car, à titre personnel, c'est bon quand même la crème".

Nicolo corrige Philippe Etchebest

Une idée de recette qui n'est pas du tout passée auprès de Nicolo Federico Ferrari. En bon Italien, l'idée de mettre de la crème fraîche dans les pâtes carbonara est impensable. "Monsieur Philippe, ça ne va pas du tout", s'insurge-t-il sur TikTok. "Ok vous pouvez vouloir mettre de la crème sur des pâtes mais vous ne pouvez pas appeler ça de la carbonara car la carbonara n'a pas de crème fraîche (...) c'est comme si moi je fais un tajine et je mets des tagliatelles et du pesto. Les Marocains vont péter un câble car si tu mets des ingrédients qui n'ont rien à voir avec la recette traditionnelle, ce n'est pas du tajine (...) on ne peut pas manquer de respect à la tradition italienne. On est d'accord monsieur le chef ?".