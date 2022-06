TPMP : un chroniqueur évoque Jean-Pierre Pernaut, sa fille Lou et Nathalie Marquay le détruisent, "je te méprise au plus haut point !"

Très protectrice avec ses enfants, Nathalie Marquay a pris la défense de sa fille sur Instagram. "Laurent Fontaine, je te méprise au plus haut point ! De quel droit te permets-tu de critiquer et mentir au sujet de ma fille qui vit douloureusement la perte de son papa ? Dans @tpmp_people tu la juges sans la connaître (tu ne l'as même jamais rencontrée et tu te trompes sur son âge, elle n'a pas 17 mais 19 ans !) et, alors qu'elle s'adresse à sa communauté sur les réseaux sociaux, tu oses dire 'va faire des études, bosses !'. Et bien le 'soi-disant' proche de mon défunt mari, renseigne-toi avant de vouloir faire du buzz à la télé et saches que ma fille vient de passer avec brio ses examens (une des meilleures de sa promotion) pour passer en 3ème année en Ecole d'Architecture d'intérieur !", écrit celle qui a partagé les signes que son mari lui envoie de là-haut en légende de la vidéo du passage de TPMP People.

C'est ce qui s'appelle se faire remettre en place.