Tommy Dorfman (13 Reasons Why) fait son coming-out transgenre : "je suis enfin moi"

Tommy Dorfman fait son coming-out

Connue pour son rôle de Ryan Shaver dans la série 13 Reasons Why (Netflix), Tommy Dorfman - très proche de Selena Gomez, a profité d'une récente interview accordée au Time pour faire une importante déclaration. Membre active de la communauté LGBTQ+ depuis des années, Tommy a fait son coming-out transgenre, "Depuis un an maintenant, je me suis identifiée et j'ai vécu comme une femme de manière privée, une femme trans".

Une officialisation importante pour la comédienne, qui a confessé vouloir mettre son identité et son parcours au service de ses rôles, "Je réfléchis à comment infuser mon corps trans dans des films ou à la télévision". Et visiblement, Tommy Dorfman ne va pas tarder à aborder son expérience à l'écran, "Lena Dunham m'a offert mon premier rôle en tant que femme. C'était tellement excitant et validant". Qui a dit que les happy ending n'existaient pas ?

Un prénom identique

Néanmoins, si la comédienne s'identifie aujourd'hui comme une femme (elle souhaite notamment l'utilisation de "elle"/"she" comme pronoms), elle n'a aucunement l'intention de changer son prénom. La raison ? "J'ai été prénommée ainsi en hommage au frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance, et je m'y sens connectée. C'est celui d'un oncle qui m'a tenue, alors qu'il était en train de mourir".

Tommy Dorfman l'a d'ailleurs rappelé, le changement de prénom n'est pas la chose la plus importante dans sa transition. "C'est l'évolution de Tommy, je suis simplement en train de devenir encore plus Tommy" a-t-elle ainsi déclaré, avant d'ajouter, "Ce n'est d'ailleurs pas une transition. Enfin, si, ça l'est, mais pas dans l'idée d'aller vers autre chose. C'est juste que je suis enfin moi".