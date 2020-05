Tiger King : Nicolas Cage va incarner Joe Exotic dans une série

Joe Exotic de retour en série

Vous avez été fasciné par l'étrange, le fou et l'inquiétant documentaire Au royaume des fauves récemment mis en ligne sur Netflix ? Bonne nouvelle (ou pas), cette incroyable histoire vraie centrée sur la vie chaotique et sombre de Joe Exotic, le propriétaire d'un triste zoo composé majoritairement de félins maltraités, va prochainement être adaptée en série. D'après les informations de Variety, ce sont 8 épisodes qui seront ainsi produits par Imagine Television et CBS Television Studios et qui seront écrits/réalisés par Dan Lagana, le cerveau derrière la série American Vandal.

Mais ce n'est pas tout, le média américain assure également que pour incarner cet improbable Joe Exotic, ce n'est autre que Nicolas Cage qui a été choisi. Oui, l'acteur qui nous a habitué à de bons gros nanars ces dernières années ne va pas hésiter à embrasser le concept de coupe mulet décolorée et chemises flashy aveuglantes afin de donner vie à l'écran à cet homme hors du commun. Un choix à la fois étonnant et prometteur, qui nous intrigue beaucoup.

L'origine de Joe explorée

Toujours d'après Variety, cette série ne sera pas inspirée du documentaire de Netflix mais sera adaptée d'un article publié dans le Texas Monthly intitulé "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild". De fait, cette fiction explorera principalement comment "Joe Schreibvogel - un gardien de zoo excentrique dans l'Oklahoma, qui se bat pour son parc quitte à perdre de sa santé mentale, est devenu Joe Exotic et comment il s'est lui-même perdu dans ce personnage qu'il a créé".

Bref, attendez-vous à une origin story plutôt qu'à une suite du documentaire.