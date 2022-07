Thor, Love and Thunder : "Le biceps de Chris Hemsworth était plus gros que mon visage !", Tessa Thompson en interview

Chris Hemsworth est toujours là quand il s'agit de jouer Thor. Si certains acteurs ont fait leurs adieux aux MCU comme Robert Downey Jr ou Chris Evans, l'Australien reprend encore son rôle pour 4ème film "solo" qui marque sa 9ème apparition dans un long métrage Marvel (si on compte son cameo dans Doctor Strange). Après Thor : Ragnarok sorti en 2017, Taika Waititi est de retour à la réalisation dans Thor : Love and Thunder.

Thor pense avoir définitivement pris sa retraite mais sa sérénité va être troublée par l'arrivée d'un nouvel ennemi surpuissant et très flippant : Goor (incarné par Christian Bale, métamorphosé). Pour le combattre, il va devoir faire appel à tous ses alliés... dont son ex, Jane Foster. Un long métrage qui marque donc le retour de Natalie Portman, qui n'était pas au casting du 3ème film.

Tessa Thompson impressionnée par le physique de Chris Hemsworth

Tessa Thompson est aussi de retour dans le rôle de Valkyrie et, comme à chaque fois, l'actrice a été impressionnée par le physique de Chris Hemsworth, à qui elle a aussi donné la réplique dans Men in Black en 2019. "Je suis quasi certaine qu'au moment du tournage, le biceps de Chris Hemsworth était plus gros que mon visage !" a confié l'actrice dans une interview donnée à PRBK / FilmsActu. Et d'ajouter : "Quand il disait salut et qu'il voulait me faire un hug, j'avais le sentiment que ses muscles... oui, ils étaient gros, très gros."

En plus de ça, l'actrice s'est aussi confiée sur les spoilers dans le MCU, le rôle des femmes dans ce 4ème volet dédié à Thor, l'impact de Marvel dans sa vie et nous tease Creed 3.

Découvrez l'interview de Tessa Thompson en vidéo dans notre diaporama.

Propos recueillis par Olivier Portnoi. Contenu exclusif, ne pas citer sans mentionner PRBK/FilmsActu.