This is Us saison 3 : pourquoi Nicky est joué par deux acteurs ?

Dès ses premiers épisodes, This is Us nous a réservé des surprises et ça ne va pas s'arrêter. Chaque jeudi, M6 diffuse dès 21h05 la saison 3 de la série qui nous en apprend plus sur le passé de Jack et sa relation avec son frère, Nicky, joué par Michael Angarano. On a notamment pu découvrir un épisode 100% dédié à Jack qui nous emmenait au Vietnam. Mais l'épisode 9 nous réservait une surprise : Nicky est bien toujours vivant, alors qu'on le croyait mort. Le showrunner de la série, Dan Fogelman, a expliqué que cette intrigue a toujours été prévue.

Deux acteurs pour jouer Nicky

Contrairement à Rebecca, qui est jouée par Mandy Moore en version jeune et âgée, la production de This is Us a décidé de recruter deux acteurs différents pour jouer Nicky : Michael Angarano l'incarne dans les flashbacks et Griffin Dunne le joue en version âgée. Mais pourquoi ne pas avoir décidé de maquiller Michael Angarano ? "Le personnage de Nicky n'interagit pas avec les mêmes personnages, ce sont deux mondes différents. Quand il est jeune, il n'est qu'avec Jack, il ne connaît pas la famille. Quand il est plus âgé, Jack n'est plus vivant. Nous avons pensé que cela nous donnait cette opportunité comme avec le personnage de William (lui aussi joué par deux acteurs différents, Jermel Nakia et Ron Cephas Jones, ndlr). Et puis, Michael fait très jeune et beaucoup de temps a passé" a confié le créateur de la série à Variety lors de la diffusion de la troisième saison aux Etats-Unis.

C'est donc Griffin Dunne qui reprend le rôle dans toutes les séquences se déroulant à notre époque. Un choix logique selon Michael Angarano qui a confié à Variety : "Je pense que c'est une bonne chose pour la série et le personnage d'avoir un acteur plus vieux pour jouer la version âgée de Nicky. Il faut jouer un homme qui a vu beaucoup de choses, qui a vécu une vie très compliquée et je pense que c'est plus approprié d'avoir un acteur qui a une expérience de vie pour jouer le rôle".

Et d'ailleurs, Nicky va rester dans la série. Dans la suite de la saison 3, Kevin (Justin Hartley) va se rapprocher de son oncle et lui venir en aide. Griffin Dunne a été promu régulier dans la saison 4 et sera donc encore plus présent. La saison 5 de la série est en préparation du côté de NBC aux Etats-Unis.