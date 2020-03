The Walking Dead saison 10 : Lori bientôt de retour ? La folle théorie du moment

Lori bientôt de retour ?

Pendant que certains fans se demandent comment Michonne pourrait réussir à retrouver Rick dans les films The Walking Dead, d'autres imaginent une théorie totalement WTF autour... de Lori. Selon celle-ci, l'héroïne incarnée par Sarah Wayne Callies - censée avoir été tuée par Carl après avoir donné naissance à Judith, ne serait en réalité pas morte et pourrait donc revenir à l'écran dans les prochains épisodes.

Une théorie qui n'a absolument rien de crédible mais qui est portée par le fait que Rick n'a jamais vu le corps de son ex-femme. Vous n'êtes pas convaincu ? Sarah Wayne Callies non plus. Elle l'a confié dans The IMDb Show, "Si cela apparaît comme une porte ouverte par les scénaristes, je ne pense pas que c'était intentionnel. Vraiment". Elle l'a d'ailleurs assuré, on ne l'a jamais contactée / préparée pour quoi que ce soit, "Il n'y a aucun spoiler de caché quelque part dans mon coeur en mode 'La saison 15, ça sera celle de Lori !'".

Sarah Wayne Callies ne l'espère pas

Une déception ? Au contraire, une bénédiction pour la série. La comédienne ne le sait que trop bien depuis son expérience dans Prison Break - son personnage qui avait été tuée était finalement revenue à la vie à travers une pirouette ridicule, ce genre de retour n'est jamais une bonne idée : "Si jamais ils devaient m'appeler pour ça, la série passerait un point de non-retour [jump the shark]. Je devrais leur dire, à Scott Gimple et Angela Kang, 'Je vous aime, mais il est temps de raccrocher cette histoire de zombies'. Franchement..."

Enfin, autre raison valable de refuser un tel retour, il ne s'agit plus vraiment de sa série : "J'aime ces gens, mais les seules personnes que je connais et qui sont encore impliquées dans la série sont certains scénaristes ou réalisateurs, et Norman [Daryl]." Il est vrai que depuis la saison 3, beaucoup de choses se sont déroulées à l'écran, "Tous ceux que je connaissais dans la série sont morts".

Cette théorie ridicule serait-elle un effet secondaire du confinement ? Vivement le retour à un monde normal...