The Walking Dead saison 10 : Emily Kinney (Beth) bientôt de retour dans la série ?

Depuis quelques années, The Walking Dead ne perd pas uniquement des téléspectateurs en cours de route, se sont également ses acteurs qui se font progressivement la malle. Lennie James, Chandler Riggs, Andrew Lincoln, Danai Gurira, Lauren Cohan..., à l'instar de ses personnages, la série d'AMC connait de grosses hémorragies par instant, ce qui a logiquement le don de frustrer ses fans.

Beth bientôt de retour ?

Bonne nouvelle, Emily Kinney a laissé entendre qu'elle pourrait réussir à leur redonner le sourire. Comment ? Invitée de l'émission Let's Stay Together, l'actrice a tout simplement révélé être prête à reprendre son rôle de Beth Greene. Bien évidemment, elle se doute qu'un tel retour pourrait être compliqué à mettre en place, "bon, c'est vrai qu'on m'a tiré une balle dans la tête", mais près de 6 ans plus tard, elle reste toujours aussi attachée à The Walking Dead, "J'adore cette série, j'adorais travailler sur elle. Ça me rend tellement heureuse de faire partie de cet univers, je suis vraiment très fière d'appartenir à cette série".

De fait, même si la comédienne ne sait pas comment le retour de Beth pourrait se concrétiser dans la fiction horrifique (de nouveaux flashbacks ? des visions de Daryl ? un twist WTF façon Sarah dans Prison Break ?), elle a envoyé un message aux créateurs afin de leur signifier qu'elle ne leur dira jamais non, "Je ne ferme pas du tout la porte. S'il y a une façon de me faire revenir, bien sûr que j'accepterai". On espère qu'elle sera entendue !