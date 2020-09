The Walking Dead saison 10 : Daryl et Carol en grand danger ? Bande-annonce inquiétante du final

Fin de saison mortelle ?

"On ne va pas tous s'en sortir, mais c'est notre seul espoir", tels sont les mots balancés par Daryl dans la bande-annonce du final de la saison 10 de The Walking Dead, qui sera ENFIN diffusé le 4 octobre prochain sur AMC (et le lendemain sur OCS). De quoi comprendre que ce dernier épisode - qui sera en réalité suivi par 6 autres épisodes bonus en attendant la véritable saison 11, sera mortel ? Absolument.

Ce trailer inédit nous le promet, l'affrontement entre nos survivants préférés et les Whisperers menés par Beta - en quête de vengeance suite à la mort d'Alpha, devrait être dramatique. Le point positif, c'est qu'avant de pleurer la disparition de certains personnages, on en prendra plein les yeux. Entre les face-à-face puissants et badass contre les nouveaux ennemis de la série (ça devrait se bastonner un peu partout) et un plan quelque peu suicidaire en compagnie des zombies, notre coeur est déjà assuré de vibrer comme jamais. Oui, il est difficile de retenir nos frissons en voyant ces images.

Daryl et Carol en danger ?

Et à la question "qui va mourir cette fois-ci ?", Scott M Gimple - le producteur de la franchise The Walking Dead, a récemment fait une inquiétante révélation. Lors du Comic-Con virtuel organisé cet été, repéré par Digital Spy, il a notamment révélé ceci, "Si vous prêtez attention au passif des parents et protecteurs de Judith, vous réalisez que ce sont toujours eux qui sont en danger. Judith peut désormais très bien prendre soin d'elle, même de RJ. Mais dès que quelqu'un se trouve dans la position de l'aider, ça se termine mal. Elle est venue au monde d'une façon terrible. Donc, je dis juste que je ne suis pas aussi inquiet pour RJ et Judith que je peux l'être pour ceux qui prennent soin d'eux".

Vous ne rêvez pas, Scott Gimple sous-entend clairement que Judith est victime d'une "malédiction" qui toucherait tous ses proches. Problème, ce sont justement Carol et Daryl - deux héros adorés des fans, qui ont récemment pris le relais de Rick et Michonne. Or, quand on voit ce plan ci-dessous dans la bande-annonce, il est difficile de ne pas déjà craindre le pire pour eux. Vont-ils se sacrifier pour sauver la jeune fille ? A suivre...