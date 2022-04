The Voice 2022 : combien coûte la tenue d'Amel Bent lors des battles ?

Le 18 mars dernier, Amel Bent avait révélé sur son compte Instagram la tenue qu'elle porterait pour les battles de The Voice. Il s'agit d'une jolie robe du styliste Thierry Mugler, décédé en janvier 2022. Le jour de l'admirer est enfin arrivé puisque la nouvelle étape du télé-crochet de TF1 débute ce samedi 2 avril 2022. La collègue de Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny a opté pour une robe rayée blanche et noir, toute en transparence. Sur le site de la marque, on peut voir que son prix s'élève à 690 euros.

Lors des auditions à l'aveugle, elle portait une tenue en satin noire de la marque Elleme. Un outfit un peu plus abordable que celui des battles puisqu'il coûtait 493 euros.

Un troisième enfant en route

En Octobre 2021, elle a accordé une interview bouleversante à l'émission Sept à huit sur TF1, dans laquelle elle a annoncé être enceinte de son troisième enfant, après avoir vécu une terrible fausse couche. Elle a confié avoir vécu un début de grossesse compliqué. "J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. J'ai beaucoup trop appelé mon médecin, qui a été incroyable".

Quelques mois plus tard, elle s'est montrée radieuse en dévoilant son baby bump lors des NRJ Music Awards et a fait sensation lors de la fashion-week de Paris, en mars dernier, en portant une sublime robe à plume lors d'un défilé. Enceinte de 6 mois lors du tournage des auditions à l'aveugle à la fin du mois de décembre 2021, la chanteuse ne devrait pas tarder à donner naissance à son bébé.