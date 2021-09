The Vampire Diaries : Damon a failli mourir dans le dernier épisode

Vous avez toujours voulu en savoir plus sur The Vampire Diaries ? Vous êtes servis en ce moment grâce à un podcast rempli de révélations. On a par exemple découvert les vraies raisons de la mort de Katherine ou encore quelle intrigue Ian Somerhalder a détesté dans la série. Et ce n'est pas tout !

Damon a failli mourir dans The Vampire Diaries

Dans un nouvel épisode, Julie Plec (co-créatrice et productrice de TVD) et Brett Matthews (scénariste) se sont confiés sur la fin de The Vampire Diaries. Petit rappel : dans le dernier épisode, Stefan (Paul Wesley) se sacrifiait pour Damon (Ian Somerhalder) et Elena (Nina Dobre) et mourrait. Sauf qu'à l'origine, c'est l'autre frère Salvatore qui devait y passer dans le dernier épisode de la saison 8 ! Julie Plec et Brett Matthews ont expliqué qu'ils ont débattu durant toute la saison sur l'identité du mort du final. "On avait finalement décidé : on va tuer Damon. C'était ce qu'il fallait faire. C'est lui qui devait payer les conséquences. Stefan était moralement un personnage un peu plus fort" explique la créatrice.

Mais pourquoi ont-ils finalement changé d'avis ? L'autre co-créateur de la série, Kevin Williamson, a proposé de faire mourir Stefan à la place. "Il nous semblait que faire mourir Stefan le libérait d'un poids alors que laisser Damon vivre lui permettait d'être libre d'être l'homme qu'il a toujours supposé être" confie Breff Matthews.

L'autre fin alternative d'abord imaginée

Mais cette fin alternative n'est pas la seul à avoir été imaginée. Au début de la série, Stefan ET Damon devaient mourir. "Les garçons devaient se sacrifier pour sauver Elena et elle aurait vécu une vie heureuse en tant qu'humaine" explique Julie Plec. Ce plan a été imaginé dans la saison 2 et a changé lorsque Nina Dobrev a quitté la série. "Quand Nina est partie, la série ne nous semblait plus simplement avoir pour thème de protéger le bonheur d'Elena, même si c'était important pour nous, nous voulions protéger le bonheur des frères (...). Ensuite, ça a changé : on ne pouvait pas les tuer tous les deux pour elle, il nous semblait que personne n'aurait ce qu'il voulait. On a essayé de trouver une façon différente de donner à l'un des frères le bonheur dont on avait besoin et à l'autre la fin dont il avait besoin" explique la boss de la série.