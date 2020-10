The Second Wave : une série sur le Covid-19 en préparation par les créateurs de The Good Wife

Une série centrée sur le Covid-19

Vous en avez marre du Covid-19 ? Vous n'avez qu'une seule envie, tourner la page de cette année 2020 catastrophique ? Vous priez chaque jour pour qu'un vaccin soit enfin trouvé et que les médias arrêtent de faire le décompte morbide des nouvelles contaminations et morts liées au virus ? On vous comprend. Malheureusement, ça ne semble pas être le souci principal de Spectrum.

La chaîne du câble américain - qui a récemment annulé Los Angeles Bad Girls, a décidé de commander une nouvelle série très spéciale. Son titre ? The Second Wave ("La deuxième vague" en français). Son concept ? L'histoire sera centrée sur la vie de deux voisines, Rachel et Lily, en pleine quarantaine à New York. Quand une seconde vague inattendue et mortelle va se mettre à tout dévaster, ces deux femmes devront tout faire pour affronter cette situation inédite en réussissant à jongler entre leurs carrières, leurs proches et possiblement... la fin du monde.

Une belle équipe derrière le projet

Okay, sur le papier The Second Wave - qui sera une mini-série de 6 épisodes, a tout du projet cliché et inutile. Pourtant, il est encore trop tôt pour imaginer la zapper. La raison ? Tandis qu'elle sera portée par deux stars incroyables, à savoir Audra McDonald (Private Practice, The Good Fight) pour le rôle de Rachel et Taylor Schilling (Orange Is the New Black) pour celui de Lily, elle sera surtout créée par Robert et Michelle King. Deux noms qui ne vous disent peut-être rien, mais le couple est pourtant derrière les meilleures séries de ces dernières années, que ce soit The Good Wife, The Good Fight ou encore Braindead et Evil. Autant dire que l'on peut partir confiant, la qualité et la maîtrise des personnages seront au rendez-vous.

Aucune date de diffusion n'est encore connue, mais certaines sources laissent déjà entendre que Spectrum espérerait une diffusion d'ici la fin de l'année. Une envie surprenante et ambitieuse étant donné que la production débutera la semaine prochaine...

Pour l'anecdote, deux autres séries centrées sur le virus sont également en préparation : Connecting sur NBC et Social Distance sur Netflix. Il est loin le temps où les séries servaient à nous changer les idées.