The Resident saison 4 : ce perso adoré des fans quitte la série (et c'était une décision de son interprète)

Quand on est fans d'une série - et qu'on ne peut pas la voir en VO - mieux vaut être très patient. La preuve : alors que la saison 6 de The Resident est actuellement en cours de diffusion aux US sur FOX, c'est la saison 4 qui arrive en France sur TF1. Diffusée en 2021 aux Etats-Unis, elle aborde dans son premier épisode la crise du Covid-19 et sera semée d'embûches pour le couple Conrad (Matt Czuchry) / Nic (Emily VanCamp). Mais il faut aussi déjà vous préparer : un grand départ s'annonce. Et il devrait briser de nombreux coeurs.

Ce personnage quitte la série

Si vous n'avez pas envie d'attendre pour savoir la suite de The Resident, PRBK est là pour vous spoiler ! C'est dans l'épisode 10 qu'un personnage va faire ses adieux et il s'agit de Mina Okafor jouée par Shaunette Renée Wilson. Alors même que Mina et AJ (Malcolm-Jamal Warner) étaient ENFIN en couple, la médecin va décider de quitter Atlanta pour partir vivre au Nigeria. Quelques semaines seulement après le début de leur relation, Mina et AJ vont donc se séparer, et rien que pour ça, on a encore la rage !