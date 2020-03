The Informer : infiltration de tous les dangers en prison pour Joel Kinnaman

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours prononcé hier soir, afin de lutter au mieux contre l'épidémie du coronavirus, il faut rester à la maison le plus possible. Ça tombe bien, le film The Informer réalisé par Andrea Di Stefano et porté par Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common et Clive Owen sort ce vendredi 13 mars en e-cinema, et est donc désormais disponible sur toutes les plateformes de VOD.

Infiltration de tous les dangers en prison

Film d'action aussi intense que percutant, The Informer ne vous laissera aucun moment de répit. Et pour cause, celui-ci suivra Pete Koslow, un informateur du FBI (et ex-membre des forces spéciales) qui, à la suite de l'échec d'une opération, va se retrouver contraint d'infiltrer une prison qu'il connait bien afin de mettre fin aux agissements d'un cartel.

Un synopsis classique sur le papier, mais le résultat à l'écran s'annonce impressionnant. Vous pouvez le découvrir dans le trailer, Andrea Di Stefano semble s'être amusé à détourner les codes du genre afin de nous surprendre continuellement. Surtout, les scènes d'action seront au rendez-vous et nous promettent une réalisation énergique pour un rendu particulièrement badass.

Quand Prison Break rencontre John Wick, ça donne The Informer !