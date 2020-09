The Flash saison 7 : Robbie Amell (Ronnie Raymond) de retour ? L'acteur ouvre la porte

Un Amell de perdu, un autre de retrouvé ? Et pourquoi pas. Quelques mois après la fin de la série Arrow et donc du départ de Stephen Amell (Oliver Queen) du Arrowverse, de nombreux fans de la franchise télé super-héroïque de DC s'interrogent désormais sur la possibilité de voir Robbie Amell - son cousin, effectuer son grand retour à l'écran.

Robbie Amell ouvre la porte à un retour

Souvenez-vous, l'actuelle star de la comédie Upload (Prime Video) incarnait Ronnie Raymond / Firestorm au tout début de The Flash. Un rôle assez court mais néanmoins marquant (difficile d'oublier son sacrifice ou sa cérémonie avec Caitlin), que le comédien semble visiblement prêt à reprendre.

Au micro de CBR, Robbie Amell a en effet rappelé, "Je dois tellement à Greg Berlanti [producteur] et au Arrowverse. Je me suis tellement amusé à jouer ce personnage." Puis, afin de prouver son attachement envers la série et ce personnage, l'acteur a précisé, "Donc oui, j'adorerais pouvoir revenir, qu'importe les circonstances. (...) Il faudrait juste que ça ait du sens".

Pas encore une priorité

Cependant, ne comptez pas sur lui pour harceler les créateurs à ce sujet à quelques semaines du début du tournage de la saison 7. Malgré un contact gardé avec certains membres de l'équipe, "Je parle toujours régulièrement aux personnes en charge de la série et à Danielle Panabaker (Caitlin)", Robbie Amell n'est pas du genre à vouloir s'imposer inutilement, "Il y a déjà d'excellents acteurs dans The Flash. Je ne veux pas être ce mec qui débarque pour deux épisodes et vole du temps à d'autres personnes qui le méritent".

Pour l'anecdote, si Robbie Amell n'a donc pas totalement fermé la porte au Arrowverse, il comprend pourquoi Stephen Amell l'a fait. Toujours auprès de CBR, il a révélé, "Je suis super fier de lui, il a fait quelque chose d'incroyable. Je sais que la série lui manque, mais dans le même temps, c'était probablement le bon moment pour partir. Vous voulez toujours partir en étant au sommet".