The Flash saison 7 : d'après Danielle Panabaker, le départ de Cisco va briser le coeur des fans

La triste nouvelle a récemment été confirmée par Eric Wallace, le showrunner de la série, Carlos Valdes - l'interprète de Cisco, quittera The Flash au cours/au terme de la saison 7, actuellement diffusée sur la CW aux USA. Et tandis que les fans sont déjà sous le choc, la mise en scène de ce départ pourrait bien finir de les achever.

Un départ très triste à venir

A l'heure actuelle, on ne sait toujours pas de quelle façon Cisco partira de Central City. Mais s'il apparaît peu probable de le voir mourir à l'écran (Eric Wallace a révélé que la porte sera toujours ouverte à un retour), ses adieux devraient néanmoins être particulièrement émouvants à suivre.

Interrogée par TVLine sur ce qui attend Caitlin d'ici la fin de la saison de The Flash, Danielle Panabaker a dans un premier temps confessé, "L'épisode 12 [qui sera diffusé en juin prochain, ndlr] est l'un de mes préférés cette année, mais c'est également l'un des plus difficiles". Le rapport avec le départ de Cisco ? L'actrice n'est pas entrée dans les détails, mais elle a tout de même précisé ensuite, "Il y a une excellente intrigue autour de Barry/Cisco/Caitlin, et j'ai hâte que les fans la découvrent. Mais je pense qu'elle va un petit peu leur briser le coeur".

Pas besoin d'être scénariste pour comprendre que cet épisode 12, qui se concentrera sur le trio principal de la série pour la première fois depuis une éternité, devrait donc voir Cisco annoncer à ses deux meilleurs amis son intention de quitter la team. Et pour que cette séquence en vienne à nous briser le coeur, on a forcément hâte de découvrir ce que les auteurs de The Flash ont imaginé du côté des motivations personnelles du héros, mais également des réactions autour. On s'attendait logiquement à être ému, mais un paquet de mouchoirs pourraient finalement ne pas être suffisant.