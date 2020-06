The Big Bang Theory : pourquoi la série culte ne reviendra pas à la télévision

The Big Bang Theory de retour ?

Moins d'un an après la diffusion du dernier épisode de The Big Bang Theory sur CBS aux USA, vous rêvez déjà de voir la série effectuer son grand retour, ne serait-ce que pour un téléfilm ou un épisode réunion ? Malheureusement, cela n'arrivera pas de sitôt. Au détour d'une interview accordée à Metro, Mayim Bialik a révélé qu'un tel projet n'était en effet pas la priorité.

Premièrement, l'ex-interprète de Amy l'a rappelé, le casting a déjà d'autres projets. Tandis que Kaley Cuoco (Penny) prête sa voix à Harley Quinn et s'apprête à jouer dans une nouvelle fiction, Mayim Bialik et Jim Parsons (Sheldon) sont "actuellement en train de produire une série intitulée Call Me Kat". De fait, "c'est techniquement là que ma vie se trouve en ce moment" a-t-elle précisé.

Pas le bon moment

Deuxièmement, même si les comédiens souhaitaient se réunir, cette décision ne serait pas réellement la leur. Sans trop entrer dans les détails, Mayim Bialik a dévoilé, "Et puis, il y a tout un tas de trucs légaux en jeu, ce qui est vraiment chiant, qui expliquent pourquoi certaines séries peuvent revenir et d'autres non".

Enfin, et c'est surement la raison la plus importante et logique à l'heure actuelle, une telle réunion n'a que peu de chance d'aboutir d'ici les prochains mois / prochaines années "parce que c'est probablement trop tôt". Quand on se souvient que Jim Parsons était à l'origine de l'arrêt de la série car il souhaitait faire autre chose, on l'imagine effectivement mal changer d'avis dès aujourd'hui.

Point positif, il existe désormais 279 épisodes à re-re-regarder pour se consoler !