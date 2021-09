The Big Bang Theory : Penny trop sexualisée au début de la série ? Kaley Cuoco répond

Actuellement en tournage pour la saison 2 de The Flight Attendant, sa nouvelle série, Kaley Cuoco continue encore aujourd'hui de penser à The Big Bang Theory, la comédie culte qui a pris fin en 2019 sur CBS aux USA. Et alors que l'actrice ne ferme pas la porte à une réunion dans le futur, elle a cette fois-ci profité d'une interview accordée à W Magazine pour se confier au sujet de Penny. Et plus particulièrement à son évolution vestimentaire au fil des saisons.

Penny trop sexy ? Kaley Cuoco répond

En effet, la Penny de la saison 12 de TBBT, présentée comme forte, indépendante et carriériste, ne ressemblait plus vraiment à la Penny de la saison 1. Souvenez-vous, lors de son introduction à l'écran, la jeune serveuse et apprentie actrice était plus proche du cliché de la blonde et régulièrement sexualisée à travers de nombreuses tenues aussi courtes que sexy.

"J'ai débuté Big Bang à l'âge de 21 ans, a rappelé Kaley Cuoco auprès du magazine. J'étais alors la voisine toute mignonne de ces nerds. Tout tournait autour de ces shorts moulants et ces vestes". De quoi frustrer la comédienne à l'époque ? Pas du tout. "J'avais des Uggs de toutes les couleurs. Uggs + short, c'était le bon temps, a-t-elle au contraire confessé, avant d'expliquer, Je ne pense pas que c'était compliqué de porter ce genre de trucs tout en étant drôle. J'adore faire rire, qu'importe la manière. Et je trouve même que [ces vêtements] ça accentuait une part d'autodérision".

Surtout, si Kaley Cuoco a admis qu'une telle objectification pourrait possiblement moins bien passer aujourd'hui, "Ca remonte à si loin [la saison 1 a été diffusée en 2007, ndlr], c'était une époque différente", elle n'a cependant pas caché qu'elle était la première à vouloir la jouer aussi sexy à l'écran, "Pour rappel, j'avais 21 ans, j'étais canon. Je voulais pouvoir dévoiler tout ça !"

Une évolution guidée par l'actrice

Malgré tout, l'actrice l'a ensuite assuré, elle a pleinement apprécié de voir son héroïne évoluer avec le temps dans The Big Bang Theory. Une transformation à laquelle elle a d'ailleurs naturellement joué un rôle en coulisses, "Plus les années passaient et plus Penny grandissait, comme moi je grandissais. D'un coup, je me suis mise à demander, 'Je peux avoir des manches ? Et pourquoi pas un pantalon ? Et des mocassins ? Je ne veux plus porter de talons...'"

De fait, désormais âgée de 35 ans, Kaley Cuoco assure être passée à autre chose. Si sa série The Flight Attendant a probablement remis au goût du jour le fantasme des hôtesses de l'air et pilotes d'avion, il n'est plus question pour elle d'en faire trop, "Vous ne me verrez plus déguisée avec un costume de Sexy Cat. Je ne le ferai plus jamais".