The Big Bang Theory : Jim Parsons explique pourquoi il a voulu arrêter la série

"J'étais épuisé", "j'étais vraiment contrarié"

Comme vous le savez, la saison 12 de The Big Bang Theory est la toute dernière de la série. Alors que cette ultime saison sera dispo sur Netflix à partir du 1er septembre 2020 (elle a pris fin en mai 2019 à la télévision américaine), en revanche les retrouvailles des acteurs à la télévision ne sont pas prévues de sitôt ! Jim Parsons alias Sheldon Cooper a en effet tourné la page. C'est d'ailleurs un peu à cause de son départ que le show a dû prendre fin, vu que son personnage est central dans la série culte. Mais pourquoi avoir décidé de quitter son rôle à succès ? Invité dans l'émission de radio David Tenant Does A Podcast With..., il a révélé : "Notre contrat final portait sur les deux dernières années, mais personne ne savait ce que cela signifiait lorsque nous l'avons signé" et "j'avais un peu le sentiment que ce serait fini pour moi quand j'ai signé ce contrat".

Jim Parsons a raconté que son envie de partir de The Big Bang Theory s'est accentuée quand il s'est blessé sur scène, lors d'une répétition d'une pièce. En plus, l'un de ses chiens était mourant au même moment. "J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. Je titubais" a-t-il expliqué, "J'étais épuisé. J'étais vraiment contrarié, plus que tout, parce qu'un de nos chiens était vraiment en fin de vie à ce moment-là".

"C'était un été très intense" s'est-il rappelé, "Le chien est décédé, il avait 14 ans, et Todd et moi étions ensemble depuis 15 ans à ce moment-là, donc c'était juste la fin d'une époque". Entre sa blessure et le décès de son animal adoré, le comédien s'est dit qu'il avait besoin de changement. Contrairement à Kaley Cuoco (Penny) qui espère un reboot de TBBT et Mark Cendrowski, réalisateur des épisodes de The Big Bang Theory et Young Sheldon, qui pense qu'un spin-off pourrait se faire, Jim Parsons ne voudrait donc pas redonner vie Sheldon Cooper. Il a d'autres envies.

Jim Parsons voulait aussi essayer "plein d'autres choses"

La star s'est rappelée avoir "eu ce moment de lucidité". Il s'est dit "chanceux" de se rendre compte qu'il "ne faut pas 'passer pas trop vite à côté de sa vie'. Vous savez ? 'Utilisez ce temps pour jeter un coup d'oeil'. Et c'est ce que j'ai fait".

"J'ai réalisé qu'à la fin de la saison 12, j'allais avoir 46 ans", soit 6 ans de moins à peine que l'âge auquel son père est mort. "Je ne suis pas superstitieux ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est une sorte de ressenti vu le contexte. Si vous me dites qu'il ne me reste que 6 ans à vivre, comme mon père, alors je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire ou essayer" a ajouté Jim Parsons, "Je ne saurais même pas dire quelles sont ces choses, mais je peux dire que j'ai envie d'essayer".

Et depuis qu'il a arrêté The Big Bang Theory, Jim Parsons enchaîne les projets. Après avoir récemment été vu dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile avec Zac Efron et Lily Collins sur Netflix, il a aussi tourné dans la mini-série Hollywood avec Darren Criss (aussi dispo sur Netflix), série produite par Ryan Murphy. Ce dernier, il le retrouvera d'ailleurs dans The Boys In The Band, l'adaptation en film de la célèbre pièce de théâtre éponyme dans laquelle il a joué en 2018 à Broadway. Rendez-vous d'ici quelques mois sur Netflix (oui, encore !) pour découvrir le long-métrage.