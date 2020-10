The 100 saison 7 : que sont devenus les personnages qui ont transcendé dans l'épisode final ?

C'est une fin de série à laquelle on ne s'attendait pas. Alors que The CW a diffusé ce mercredi 30 septembre 2020 l'épisode final de la saison 7 de The 100, Clarke (Eliza Taylor), Octavia (Marie Avgeropoulos), Raven (Lindsey Morgan) et les autres ont accompli le test de "la dernière guerre" face à un juge ayant l'apparence de Lexa ou Abby et ont ainsi sauvé l'espèce humaine de l'extermination. Ils avaient alors le choix de transcender pour vivre éternellement dans la conscience universelle ou de ne pas transcender et passer le reste de leur vie paisiblement sur Terre, mais sans pouvoir féconder. C'est ce dernier choix qu'ont fait Clarke, Raven, Murphy, Emori, Octavia, Levitt, Jackson, Miller, Niylah, Echo, Indra, Gaia, Hope et Jordan.

Que sont devenus ceux qui n'ont pas transcendé comme Clarke, Octavia et Raven ?

Que sont-ils devenus ? Le créateur et showrunner Jason Rothenberg a répondu dans une interview accordée à TV Line : "Ils ne pourront jamais procréer et ils ne pourront pas transcender, c'est fini pour eux. Ils vont vivre leurs jours ensemble comme une famille, vieillir ensemble, et quand ils mourront, la race humaine s'éteindra. C'est pas grave parce que nous avons transcendé et rejoint la conscience universelle. Donc c'est une fin heureuse pour la race humaine". D'autant que le reste de l'humanité est désormais présent sous une autre forme.

Le showrunner explique la morale de l'épisode final The 100

La morale de la série est simple, comme il le dit à E! Entertainment : "Tant que l'on n'arrête pas de se battre, on est condamné. Tant que l'on n'arrête pas de s'entretuer au nom de son pays ou de son peuple ou même de sa famille, on est condamné à répéter ce cycle de violence. Une fois qu'on arrête, qu'on dépose les armes et qu'on réalise qu'on est tous ensemble dans le même bateau, alors on peut arriver à ce qui s'ensuit. Dans ce cas, c'est la transcendance." Un beau message de paix.