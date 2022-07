Technoblade est mort : les internautes pleurent le YouTubeur Minecraft de 23 ans après ses derniers mots déchirants

C'est une triste nouvelle que l'on vient d'apprendre. Ce vendredi 1er juillet 2022, une vidéo intitulée "So long nerds" (que l'on pourrait traduire par 'A plus les geeks') a été postée sur la chaîne YouTube de Technoblade, l'un des vidéastes les plus suivis de la plateforme (près de 11 millions d'abonnés), connus notamment pour ses vidéos autour de Minecraft.

Technoblade est mort

Malheureusement, il n'est pas question ici de le suivre en pleine partie de jeux vidéo, puisque c'est son père qui apparaît à l'écran afin d'officialiser une annonce que l'on redoutait tous depuis plusieurs mois : Technoblade - Alex de son vrai prénom, est décédé à l'âge de 23 ans, des suites d'un cancer.

Dans cette touchante vidéo, le père du YouTubeur y lit une lettre écrite par son fils, huit heures seulement avant sa mort, alors même qu'il n'avait déjà plus beaucoup de force. "Je ne pense pas qu'il a pu dire tout ce qu'il voulait, mais je crois qu'il est allé à l'essentiel", explique-t-il notamment, les larmes aux yeux après avoir dit au revoir à "l'un des enfants les plus incroyables que l'on pourrait espérer avoir".

Le dernier message du YouTubeur

"Salut tout le monde, c'est Technoblade. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Asseyons-nous et ayons une dernière petite discussion. Mon vrai prénom est Alex. L'un de mes frangins s'était amusé à m'appeler Dave une fois dans une vidéo, supprimée depuis, qui remonte à 2016. C'était l'une des blagues les plus réussies. (...) Désolé d'avoir fait le forceur avec les opé [partenariats, sa marque... ndlr] cette dernière année, mais merci à tous ceux qui ont acheté des pulls, peluches ou des abonnements premium. Maintenant, mes frères vont pouvoir aller à l'université. Enfin, s'ils le veulent. Je ne veux pas leur imposer une pression morbide en direct de l'au-delà. C'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir soutenu mon travail au fil des années. Si j'avais à nouveau 100 vies, je pense que je choisirais à nouveau d'être Technoblade à chaque fois. C'était les meilleures années de ma vie. J'espère que vous avez pu apprécier mon contenu et que j'ai pu en faire rire certains. Et j'espère que vous vivrez tous une vie longue, riche et heureuse. Car je vous aime les gars. Technoblade, out".

Les internautes rendent hommage au vidéaste

Une disparition tragique à laquelle était néanmoins préparé son public. C'est en août 2021 que Technoblade s'était en effet confié pour la première fois sur cette maladie - qui avait atteint le stade 4, révélant notamment la façon dont il avait appris que son corps n'allait pas bien à la suite de vives douleurs au niveau du bras.

Malgré tout, comme on peut le découvrir sur Twitter ou sur sa page YouTube, ce sont des millions d'Internautes qui pleurent aujourd'hui sa mort et qui lui rendent de très beaux hommages afin de le remercier pour toutes ces années et célébrer son oeuvre sur YouTube. Comme il le disait lui-même : "Technoblade never dies".