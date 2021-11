Suprêmes : "C'est un peu le 8 Mile de NTM" - Théo Christine et Sandor Funtek en interview

Ce que JoeyStarr et Kool Shen pensent du film

Visiblement, les deux légendes de NTM se sont reconnues dans leurs jeunes interprètes. Producteurs du film, JoeyStarr et Kool Shen ont aussi servi de conseillers et n'ont pas manqué de guider ceux qui avaient la lourde tâche de les représenter à l'écran avec le plus réalisme possible "L'idée d'interpréter

ces légendes là, tout d'un coup m'a foutu une pression monumentale." raconte Sandor. "Je me suis dit : Okay : on n'a pas le droit de pas bien faire. Si on le fait, faut que ce soit crédible, faut qu'on y croit, faut que les fans de la première heure ne se sentent pas trahis, Il faut que les protagonistes ne se sentent pas trahis... Donc ouais : gros challenge, grosse pression. Au final, ils ont dit qu'ils se sont reconnus en nous. Ouf".

Un Suprêmes 2 ?

Une suite est-t-elle possible ? Vu que le film s'arrête avant le premier Zénith du duo, le reste de l'histoire reste à raconter. Mais pour Théo et Sandor, l'intérêt de Suprêmes a été de montrer la genèse de NTM et cette partie de la vie du groupe qui n'a pas été documentée. Le reste est connue de tous. "Faudrait que ce soit sur un truc intéressant." soulignent les deux acteurs. "Un truc que les gens n'ont pas vu. Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on a fait. Suprêmes, c'est la mise en images de la partie invisible de l'iceberg. Ce sont les quatre ans où il n'y a pas d'archives de leurs concerts. C'est un peu le 8 Mile (film avec Eminem inspiré des débuts d'Eminem) de NTM. S'il devait y avoir une suite, il faudrait que cela ait la même force".

Suprêmes, actuellement au cinéma.

Interview et montage vidéo Pierre Champleboux