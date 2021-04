Super League : la nouvelle compétition qui risque de faire exploser le monde du foot

C'est quoi cette histoire de Super League ?

12 énormes clubs européens ont officialisé dimanche soir leur volonté de créer une nouvelle compétition : une Super League semi-fermée qui réunirait des poids lourds de différents championnats européens. Même ceux qui ne s'intéressent pas au foot ont forcément entendu parler de ces clubs mythiques à un moment ou un autre : le Real Madrid, le Barça, et l'Atlético de Madrid côté espagnol, l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juventus pour l'Italie, et enfin Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham pour l'Angleterre. Aucun club français ou allemand n'a pour le moment officialisé faire partie de ce projet mais "trois clubs supplémentaires les rejoindront avant la saison inaugurale, qui aura lieu dès que possible", précise le communiqué.

Ca changerait quoi, concrètement ?

Si le projet va au bout, les clubs qui participeraient à cette Super League quitteraient alors la Ligue des champions, aka la plus grande compétition européenne de foot. Pour caricaturer, c'est comme si des pays comme La France, le Brésil, l'Italie et l'Espagne par exemple décidaient de ne plus participer à la Coupe du monde et créaient leur propre compétition qui ne rassemblerait que les plus gros pays.

Pourquoi on parle de séisme et de guerre ?

Forcément, l'UEFA, l'institution qui gère la Ligue des champions, est furieuse. Plusieurs menaces sont déjà évoquées contre les clubs qui rejoindraient ce projet :

- Une exclusion des compétitions officielles (Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League). La menace la moins forte puisque ces clubs cherchent justement à quitter ces compétitions.

- Une exclusion de leur championnat et des coupes nationales. Le Real et le Barça pourraient ainsi ne plus pouvoir participer à la Liga par exemple. En allant plus loin, le PSG ne ferait plus partie du championnat de Ligue 1 et ne prendrait plus part à la Coupe de France s'il décidait de rejoindre cette Super League.

- Une exclusion de toutes les compétitions internationales des joueurs faisant partie des clubs participant à cette Super League. Concrètement, de nombreux joueurs français comme Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé (Barça), Raphaël Varane (Real), Hugo Lloris (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba et Adrien Rabiot (Juventus) ou encore Anthony Martial (Manchester United) ne pourraient plus jouer sous le maillot des Bleus.

Pour le moment, rien n'est acté. Aucun joueur ne s'est réellement prononcé mais tous pourraient se retrouver face à un dilemme cornélien : quitter leur club pour rejoindre une équipe qui ne participe pas à cette Super League, ou accepter d'y participer mais se priver de compétition internationale. En clair, l'amour du maillot national VS l'amour des chèques monstrueux et l'envie de participer à une nouvelle ère.